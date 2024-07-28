2024-ALES/2 Sınavı Yapıldı ve Sonuçlar Açıklanacak

2024-ALES/2 Sınavı Gerçekleştirildi

Türkiye'de akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir adım daha atıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), Türkiye genelindeki 92 sınav merkezinde başarıyla icra edildi.

Aday Sayısı ve Sınav İhtiyaçları

Adaylar için çeşitli zorlukları barındıran bu sınavda, 157,530 başvuru alındı. Toplamda 464 bina ve 6,042 salon kullanılarak gerçekleştirilen sınavda, 21,654 görevli de yer aldı.

Sınav Detayları

Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi tanındı. Sınav sonuçları ise 16 Ağustos tarihinde açıklanacak ve duyurulan sonuçlar, bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.