2024 Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, Rekor Katılımla Sona Erdi

2024 Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası Tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası, büyük bir başarıyla sona erdi.

254 Sporcu, 34 Ülke

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan bu zorlu şampiyonada 514 triatlet, 380'i yurt dışından olmak üzere, genç erkekler, genç kadınlar, elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde kıyasıya yarıştı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Şampiyonaya katılan sporcular, 34 farklı ülkeden rekor bir katılımla derece elde etmek için yoğun çaba harcadılar. Dereceye giren sporculara ödüllerini Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrand ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya takdim etti.

“Balıkesir Triatlon Şehri”

Ödül töreninde konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir’in "triatlon şehri" unvanını pekiştirdiğini vurguladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, bu organizasyonun dünya çapında bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.