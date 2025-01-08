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2024 Dünya'nın En Sıcak Yılı Oldu: Ortalama Sıcaklık 1,5 Dereceyi Aştı

2024, Copernicus verilerine göre 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 06:02
2024 Dünya'nın En Sıcak Yılı Oldu: Ortalama Sıcaklık 1,5 Dereceyi Aştı

2024 Dünya'nın En Sıcak Yılı Olarak Kaydedildi

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, 2024'ün en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Bu yıl, ortalama sıcaklık artışı ile çarpıcı bir rekor kırarak ilk kez 1,5 dereceyi geçti.

Rekor Sıcaklık Verileri

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024, 1850 yılına kadar uzanan küresel sıcaklık kayıtlarında en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. Bu yıl, 15,10 derece olarak kaydedilen küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 döneminin ortalamasının 0,72 derece üzerinde ve bir önceki en sıcak yıl olan 2023'ten 0,12 derece fazla.

2024, ayrıca 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,5 derece aşan ilk yıl oldu. 2023, bu ortalamayı 1,48 derece geçmişti.

Günlük Sıcaklık Rekorları

2024 yılı, günlük küresel ortalama sıcaklık için de yeni bir rekor kaydederek, 22 Temmuz 2024'te 17,16 derece seviyesine ulaştı. Ocak'tan Haziran 2024'e kadar her ay, bir önceki yılın aynı ayına göre daha sıcak geçti. 2024 yazı da kayıtlara geçen en sıcak yaz oldu.

Copernicus'tan Önemli Mesajlar

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, "Uluslararası olarak üretilen tüm küresel sıcaklık veri kümeleri, 2024'ün, 1850'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yıl olduğunu gösteriyor. İnsanlık kendi kaderinden sorumlu, ancak iklim zorluğuna nasıl yanıt vereceğimiz kanıtlara dayanmalıdır. Gelecek bizim elimizde. Hızlı ve kararlı bir eylem, gelecekteki iklimimizin gidişatını hala değiştirebilir," ifadelerini kullandı.

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