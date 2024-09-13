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2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Bu Pazar Yapılacak

KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül Pazar günü 81 il ve KKTC'de 227 merkezde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 4 Ekim'de açıklanacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:58
2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Bu Pazar Yapılacak

2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenleyeceği 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav Uygulama Bilgileri

Bu yıl yapılan açıklamalara göre, sınav Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonda uygulanacak.

Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve adaylara genel yetenek ile genel kültür testleri için toplam 120 soru sorulacak. Cevaplama süresi ise 130 dakika olarak belirlendi. Ek süre kullanma ihtiyacı olan engelli adaylar için ise 30 dakika'lık ilave süre tanınacak.

Kimlik Kontrolleri

Adayların, nüfus cüzdanı bulundurmaları zorunlu. Nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmaması durumunda, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sonuçlar: Sınav sonuçları 4 Ekim tarihi itibarıyla açıklanacak.

Aday Sayısı ve Demografik Bilgiler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, toplam 1 milyon 864 bin 867 aday sınava başvurmuş durumda. Bu başvuruların 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek adaylardan oluşuyor.

Ek Güvenlik Önlemleri

Sınavda 260 bin 94 kişi görev alacak. Eğitim süreçleri tamamlanan sınav görevlilerine yönelik gerekli belgelerin hazırlanarak bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Sınav günü 21 bin 660 emniyet görevlisi görev alarak güvenliği sağlayacak.

Engelli Adaylar ve Ücret Muafiyetleri

Sınava katılan 3 bin 908 engelli adayın mağdur olmaması için gerekli önlemler alındı. Ayrıca, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu haktan 6 bin 155 aday yararlanmış durumda.

Ersoy, adaylara sınav gününden önce kimlik ve sınav giriş belgelerini hazırlamalarının faydalı olacağını belirtirken, tüm katılımcılara başarılar diledi.

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