Yüksekova'da Kar Yağışı Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşları Durdurdu

Seferler yoğun kar ve görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, bölge yaşamını olumsuz etkiliyor.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan tüm uçak seferleri, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, yağışın şiddetini artırması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklığa yol açtı.

Benzer şekilde, İstanbul'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının şiddetinin ve görüş mesafesindeki düşüşün uçuş emniyetini tehdit ettiğini belirterek, hava şartlarının normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını kaydetti.

