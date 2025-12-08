Çameli'de Afetle Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısı, ilçede afetlere karşı alınacak önlemleri ve müdahale mekanizmalarını masaya yatırdı.

Toplantıyı Kimler Yürüttü?

Toplantıya Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik başkanlık etti. Toplantıda Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle muhtarları, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve AFAD temsilcileri hazır bulundu.

Hangi Konular Ele Alındı?

Toplantıda deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetlere ilişkin alınacak tedbirler ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Ayrıca afet anında yapılması gereken çalışmalar ve ilçe genelinde yürütülmesi planlanan hazırlıklar hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, koordinasyonun güçlendirilmesi, hızlı müdahale süreçlerinin netleştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların öncelikli konular olduğu vurgusunu yaptı.

ÇAMELİ BELEDİYESİ VE ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AFET İLE MÜCADELE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA DEPREM, SEL VE HEYELAN GİBİ DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER İLE AFET ANINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ.