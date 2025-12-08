DOLAR
42,55 0%
EURO
49,62 0%
ALTIN
5.751,04 0%
BITCOIN
3.920.757,44 0%

Çameli'de Afetle Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

Çameli'de Kaymakam Mustafa Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda deprem, sel ve heyelana karşı alınacak tedbirler ve acil müdahale planları ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:11
Çameli'de Afetle Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

Çameli'de Afetle Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısı, ilçede afetlere karşı alınacak önlemleri ve müdahale mekanizmalarını masaya yatırdı.

Toplantıyı Kimler Yürüttü?

Toplantıya Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik başkanlık etti. Toplantıda Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle muhtarları, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve AFAD temsilcileri hazır bulundu.

Hangi Konular Ele Alındı?

Toplantıda deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetlere ilişkin alınacak tedbirler ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Ayrıca afet anında yapılması gereken çalışmalar ve ilçe genelinde yürütülmesi planlanan hazırlıklar hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, koordinasyonun güçlendirilmesi, hızlı müdahale süreçlerinin netleştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların öncelikli konular olduğu vurgusunu yaptı.

ÇAMELİ BELEDİYESİ VE ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AFET İLE MÜCADELE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI...

ÇAMELİ BELEDİYESİ VE ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AFET İLE MÜCADELE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA DEPREM, SEL VE HEYELAN GİBİ DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER İLE AFET ANINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ.

ÇAMELİ BELEDİYESİ VE ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AFET İLE MÜCADELE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova'da Kar Yağışı Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşları Durdurdu
2
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
3
Kayseri'de Genel Değerlendirme Toplantısı: Vali Gökmen Çiçek 16 Kaymakamla Bir Araya Geldi
4
Yeni Güney Galler'de Orman Yangınları: İtfaiye Görevlisi Öldü
5
Antalya'da 40 bin TL'ye Planlanan Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
6
Germencik'te Çöp Konteynerleri Kanalına Atıldı: Başkan Zencirci Hukuki Süreç Başlatacak
7
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi