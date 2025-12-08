DOLAR
Bolu’nun Yükseklerinde Kar Etkili: Kartalkaya Beyaza Büründü

Bolu’nun yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı Kartalkaya dahil bölgeyi beyaza bürüdü; yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:14
Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili

Bolu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yükseklerde yerini kara bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucunda yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Kartalkaya havadan görüntülendi

Kartalkaya bölgesi beyaz örtüyle kaplanırken, bölgedeki kar örtüsü havadan dronla görüntülendi.

