2024 LGS'de İptal Edilen Soru Hakkında Mahkeme Kararı

Mahkeme Kararı İle İptal Edildi

Ankara 3. İdare Mahkemesi, liselere geçiş sınavı olan 2024 LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda yer alan bir soruyu iptal etti. Mahkeme, sorunun, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle bu kararı aldı.

Davacı Emre Bayar'ın İddiaları

Davacı Emre Bayar, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan sınavın fen bilimleri bölümündeki söz konusu sorunun doğru cevabının farklı bir seçenek olması gerektiğini öne sürerek idari mahkemeye başvurdu. Bayar, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesi ve bahsi geçen sorunun iptal edilmesini talep etti.

Bilirkişi Raporu ve Mahkeme Değerlendirmesi

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği vurgulandı. Ankara 3. İdare Mahkemesi, inceleme sonucunda bu raporin hükme esas alınabileceğine dair görüş ve tespitlerin doğru olduğunu belirleyerek, iptal kararı verdi.

Kararın Gerekçesi

Mahkemenin kararında, şu ifadeler yer aldı: "Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıkları ile ipin kütlesinin önemine dair ifadelerin 8. sınıf seviyesindeki öğrenciler tarafından yorumlanmasının beklenemeyeceği belirtilmiştir."

Sonuç olarak, sorunun açık bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı ve okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği ölçüde net olmadığı ifade edildi.