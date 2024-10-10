2024 Nobel Edebiyat Ödülü Han Kang'a Verildi

2024 Nobel Edebiyat Ödülü, Güney Koreli roman yazarı Han Kang'a layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan ödül, "şiirsel düzyazısı nedeniyle" verildi.

Han Kang'ın Eserleri

Açıklamada, Han Kang'ın "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle ödülü kazandığı belirtildi. Yazarın "The Vegetarian", "The White Book", "Human Acts" ve "Greek Lessons" gibi dünya çapında bilinen eserleri bulunmaktadır.

Han Kang Kimdir?

Han Kang, 1970 yılında Gwangju'da doğmuş ve 10 yaşında ailesiyle birlikte Seul'un Suyuri bölgesine taşınmıştır. Yonsei Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı okuyan yazar, 1993'te "Edebiyat ve Toplum" dergisinde yayımladığı beş şiirle edebi kariyerine başlamıştır.

1994 yılında düzenlenen Seul Shinmun Bahar Edebiyat Yarışması'nı kazanan Han, "Yeosu" adlı ilk kısa öykü derlemesini 1995 yılında yayımlamıştır. 1998 yılında Kore Sanat Konseyi'nin desteğiyle Iowa Üniversitesi Uluslararası Yazarlık Programı'na katılmıştır. Yayınları arasında çeşitli kısa öykü ve şiir derlemeleri bulunmaktadır.

Ödülleri ve Temaları

Han Kang, eserlerinde "ataerkillik, şiddet, keder ve insanlık" temalarını derinlemesine ele almıştır. 2007'de yazdığı "The Vegetarian" romanı ile 2016 yılında Uluslararası Man Booker Ödülü'nü kazanmıştır. Ayrıca İtalya, İspanya ve Fransa'da da birçok edebiyat ödülüne layık görülmüştür.

2019 yılında Norveç'teki Geleceğin Kütüphanesi projesine katılan yazar, "Dear Son, My Beloved" isimli romanını 2114 yılında yayımlanmak üzere Oslo'daki Deichman Kütüphanesi'nde tutmaktadır. Han Kang'ın "Vejetaryen" ve "Çocuk Geliyor" adlı romanları Türkçe'ye de çevrilmiştir.