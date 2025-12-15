DOLAR
İzmir'de 42 Yıl 8 Gün Hapisle Aranan Hırsız Yakalandı

İzmir'de motosikletli polis timlerinin denetiminde, hırsızlıktan kesinleşmiş 42 yıl 8 gün hapis cezasıyla aranan B.C.İ. yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:57
Motorize polis ekiplerinin uygulamasında şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, dün kent genelinde gerçekleştirdikleri asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik sorgusunda, B.C.İ. adlı şahsın hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 42 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan B.C.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

