İzmir'de 42 Yıl 8 Gün Hapisle Aranan Hırsız Yakalandı
Motorize polis ekiplerinin uygulamasında şüpheli yakalandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, dün kent genelinde gerçekleştirdikleri asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Yapılan kimlik sorgusunda, B.C.İ. adlı şahsın hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 42 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan B.C.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
