DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

2024 Nobel Tıp Ödülü mikroRNA Keşfine

2024 Nobel Tıp Ödülü, mikroRNA'nın keşfi için Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:20
2024 Nobel Tıp Ödülü mikroRNA Keşfine

2024 Nobel Tıp Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 Nobel Tıp Ödülü, mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesi alanındaki öncü çalışmalarından dolayı ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi.

Kazananların Çalışmaları

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan ödül, mikroRNA'ların insanlar dahil çok hücreli organizmalar için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu ve gelişim süreçlerinde nasıl kritik roller üstlendiğini ortaya koyan bu iki bilim insanına layık görüldü.

Victor Ambros ve Gary Ruvkun Kimdir?

Victor R. Ambros, 1953 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletinde doğdu. 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) biyoloji lisans diploması aldı ve 1979 yılında aynı üniversiteden doktorasını tamamladı. 2008 yılından beri Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaktadır.

Gary Ruvkun ise 1952 yılında California'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1973'te California Üniversitesi, Berkeley'de tamamladı ve doktorasını bakteriyel azot fiksasyon genleri üzerine çalışarak Harvard Üniversitesi'nden aldı. Halen Harvard Tıp Fakültesi’nde genetik profesörü olarak görev yapmaktadır.

Nobel Ödülleri Hakkında

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı tarafından verilmektedir ve fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp gibi alanlarda en başarılı bireylere ve kuruluşlara sunulmaktadır. Ek olarak, 1969'dan beri Ekonomik Bilimler Nobel Ödülü de verilmektedir. Her yıl törenler, 10 Aralık'ta düzenlenmektedir.

Ödüllerin tarihi boyunca birçok kez bazı yıllarda verilmediği de bilinmektedir. Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında toplamda 49 defa yapılmayan ödül iptalleri yaşanmıştır. Son olarak Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında da ödül törenleri gerçekleştirilememiştir.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
6
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
7
Kocaeli'de Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!