2024 Nobel Tıp Ödülü mikroRNA Keşfine

2024 Nobel Tıp Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 Nobel Tıp Ödülü, mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesi alanındaki öncü çalışmalarından dolayı ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi.

Kazananların Çalışmaları

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan ödül, mikroRNA'ların insanlar dahil çok hücreli organizmalar için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu ve gelişim süreçlerinde nasıl kritik roller üstlendiğini ortaya koyan bu iki bilim insanına layık görüldü.

Victor Ambros ve Gary Ruvkun Kimdir?

Victor R. Ambros, 1953 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletinde doğdu. 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) biyoloji lisans diploması aldı ve 1979 yılında aynı üniversiteden doktorasını tamamladı. 2008 yılından beri Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmaktadır.

Gary Ruvkun ise 1952 yılında California'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1973'te California Üniversitesi, Berkeley'de tamamladı ve doktorasını bakteriyel azot fiksasyon genleri üzerine çalışarak Harvard Üniversitesi'nden aldı. Halen Harvard Tıp Fakültesi’nde genetik profesörü olarak görev yapmaktadır.

Nobel Ödülleri Hakkında

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı tarafından verilmektedir ve fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp gibi alanlarda en başarılı bireylere ve kuruluşlara sunulmaktadır. Ek olarak, 1969'dan beri Ekonomik Bilimler Nobel Ödülü de verilmektedir. Her yıl törenler, 10 Aralık'ta düzenlenmektedir.

Ödüllerin tarihi boyunca birçok kez bazı yıllarda verilmediği de bilinmektedir. Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında toplamda 49 defa yapılmayan ödül iptalleri yaşanmıştır. Son olarak Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında da ödül törenleri gerçekleştirilememiştir.