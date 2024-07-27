2024 Paris Olimpiyatları'nda Tanıtım Hatası: Güney Kore Tepkisi

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Huşu Uyandıran Olay

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında yaşanan bir olay, Güney Kore yönetiminin sert tepkisini çekti. Sporcuların geçit töreninde, Güney Koreli sporcuların, Kuzey Kore'nin resmi adı olan 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti' olarak tanıtılması dikkat çekti.

Seul Yönetiminin Tepkisi

Yerel haber ajansı Yonhapın bildirdiğine göre, bu durum Seul yönetiminin büyük üzüntü duymasına neden oldu. Güney Kore Spor Bakanlığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile bir görüşme talep etti ve olayla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya resmi bir şikayette bulunulmasını ve Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden benzer hataların yaşanmaması için tedbir alınmasını talep etti. Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi, konuyla ilgili hassasiyetin artırılmasını istediğini belirtti.

IOC'den Özür Açıklaması

IOC, konuyla ilgili resmi X hesabında yaptığı açıklama ile yaşanan hatadan dolayı derin bir özür diledi. Ancak, bu açıklama henüz İngilizce sosyal medya hesaplarında yer almadı.

Kuzey Kore ise Fransızca alfabetik sıraya göre geçit törenine katılan 153. ülke olarak tanıtıldı ve hatasız bir şekilde sunuldu.

Jeong Gang-sun, Güney Kore'nin Paris Olimpiyatları Misyon Şefi, ülkesinin resmi protestosunu IOC'ye ileteceklerini açıkladı.