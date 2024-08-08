2024 Paris Olimpiyatları'nda Uçan Taksi Projesinde Gecikme

Uçan Taksi Projesi İptal Oldu

Fransa'nın ev sahipliğini üstlendiği 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında Paris semalarında hizmet vermesi beklenen çevreci "uçan taksiler"in deneme uçuşları, motor sertifikasının zamanında alınamaması sebebiyle iptal edildi.

Gecikmenin Sebebi

Groupe ADP'nin Genel Müdürü Edward Arkwright, üretici firma Volocopter tarafından tasarlanan elektrikli uçan taksinin motoru ile ilgili sertifikasyon sürecinde "birkaç haftalık gecikme" yaşandığını duyurdu.

Gelecek Hedefleri

Yaşanan gecikme nedeniyle uçan taksiler, Olimpiyat Oyunları süresince Paris'te deneme uçuşu gerçekleştiremeyecek. Ancak Groupe ADP ve Volocopter, yıl sonuna kadar Sen Nehri üzerinde bir uçuş yapmayı planladıklarını belirtti.

ADP ve Volocopter, Olimpiyat Oyunlarına duyulan uluslararası ilgiyi değerlendirerek, yoğun kentsel alanlarda yeni bir ulaşım şeklinin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla Sen Nehri üzerinde uçuşlar gerçekleştirmeyi ön görüyor. Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaktadır.