DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
49,77 -0,01%
ALTIN
5.790,85 0,07%
BITCOIN
3.931.632,14 0,08%

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Tefecilik Operasyonu: 17 Tutuklama

Pazarcık merkezli tefecilik operasyonunda 17 kişi tutuklandı; çok sayıda silah, para, elektronik eşya ve belgeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 23:58
Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Tefecilik Operasyonu: 17 Tutuklama

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Tefecilik Operasyonu: 17 Tutuklama

Pazarcık merkezli operasyonda geniş çaplı deliller ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık ilçe merkezli ve Gaziantep’i de kapsayacak şekilde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Tefecilik" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma olarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda delil ve materyal ele geçirildi. Aramalarda tespit edilen eşya ve belgeler arasında; 21 cep telefonu, 12 pos cihazı, 29 kredi kartı, 13 senet, 18 çek, 9 alacak-verecek defteri, 750 bin TL, 600 dolar, 900 euro, 160 İsviçre frangı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 12 flaş bellek, 1 tablet yer aldı.

Ayrıca, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 46 pompalı tüfek fişeği, 44 tabanca fişeği, 52 bonzai ve 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN TEFECİLİK OPERASYONU KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ...

KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN TEFECİLİK OPERASYONU KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ TUTUKLANDI.

KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN TEFECİLİK OPERASYONU KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sukot’ta Mescid-i Aksa'ya Baskın: İsrailli Fanatik Yahudiler Provokasyon Yaptı
2
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
3
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
4
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
5
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 Şüpheli Yalova'ya Getirildi
6
Erzincan'da Kayıp Alzheimer Hastası Demir Karal Sağ Bulundu
7
Bursa’da 100 Öğretmen İçin HOBA Gelişim ve Motivasyon Kampı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?