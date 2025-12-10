Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Tefecilik Operasyonu: 17 Tutuklama

Pazarcık merkezli operasyonda geniş çaplı deliller ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık ilçe merkezli ve Gaziantep’i de kapsayacak şekilde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Tefecilik" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma olarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda delil ve materyal ele geçirildi. Aramalarda tespit edilen eşya ve belgeler arasında; 21 cep telefonu, 12 pos cihazı, 29 kredi kartı, 13 senet, 18 çek, 9 alacak-verecek defteri, 750 bin TL, 600 dolar, 900 euro, 160 İsviçre frangı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 12 flaş bellek, 1 tablet yer aldı.

Ayrıca, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 46 pompalı tüfek fişeği, 44 tabanca fişeği, 52 bonzai ve 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

