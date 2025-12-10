DOLAR
Konya'da Kasım'da bin 591 Trafik Kazası: 12 Ölü, bin 85 Yaralı

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:08
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Kasım Ayı Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Konya'da polis sorumluluk bölgesinde kasım ayında toplam bin 591 trafik kazası meydana geldi.

Bunlardan 710'u ölümlü-yaralamalı, 881'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, bin 85 kişi yaralandı.

2025'in İlk 11 Ayı

2025 yılının ilk 11 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 8 bin 689 ölümlü-yaralamalı ve 9 bin 277 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 104 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 959 kişi yaralandı.

