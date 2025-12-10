Konya'da Kasım'da bin 591 Trafik Kazası: 12 Ölü, bin 85 Yaralı

Konya'da Kasım Ayında bin 591 Trafik Kazası: 12 Ölü, bin 85 Yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Kasım Ayı Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Konya'da polis sorumluluk bölgesinde kasım ayında toplam bin 591 trafik kazası meydana geldi.

Bunlardan 710'u ölümlü-yaralamalı, 881'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, bin 85 kişi yaralandı.

2025'in İlk 11 Ayı

2025 yılının ilk 11 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 8 bin 689 ölümlü-yaralamalı ve 9 bin 277 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 104 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 959 kişi yaralandı.

