Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı — Araç 1 km Uzakta Bulundu

Melikgazi'de 'dur' ihtarına uymayan M.K. yönetimindeki 03 AJF 685 plakalı araç, polis memuruna çarparak kaçtı; memur hastaneye kaldırıldı, araç 1 km uzaklıkta bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 02:38
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 02:38
Olay ve müdahale

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.K. idaresindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil, bir polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Çarpmanın ardından yaralanan polis memuruna olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç bulundu, soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçan sürücüye ait olduğu belirlenen 03 AJF 685 plakalı otomobil, uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Ekipler, şüpheli M.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

