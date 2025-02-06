2024'te Deprem Bölgesine 2,6 Trilyon Lira Yatırım Yapılacak

Deprem Bölgesine Yapılacak Yatırımlara İşaret Edildi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023-2024 döneminde Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin neden olduğu kayıp ve zararın telafisi ile afet risklerinin azaltılması için toplam 2,6 trilyon lira kamu harcaması yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, depremler sonucunda ortaya çıkan kayıpların boyutları ve yürütülen projelere ilişkin detaylar belirtildi.

Felaketin Boyutları

Rapora göre, depremler 120 bin kilometrekarelik alanda 14 milyondan fazla insanı etkiledi. Bu trajik olayda 53 bin 737 kişi hayatını kaybederken, 107 bin 213 kişi yaralandı ve 3,5 milyondan fazla kişi bölgeden tahliye edildi. 2 milyon 337 bin 455 binadan 39 bin 466'sı tamamen yıkıldı, 21 bin 175'i acil yıkım gerektirecek durumda.

Ekonomik Kayıplar ve Kamu Harcamaları

2023 yılında meydana gelen depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyetinin 103,6 milyar dolar olabileceği hesaplanarak, bu tutar ülke tarihindeki 'afet kaynaklı en büyük ekonomik kayıp' olarak kaydedildi.

2023-2024 döneminde yapılan yatırımlarla birlikte, barınma ihtiyacına öncelik verileceği ve kalıcı konutların inşa çalışmaları hızla devam edeceği belirtildi. Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin onları sürdürülebilir kılmak amacıyla zemin hazırlayıcı altyapı çalışmaları da ilerleme kaydediyor.

Altyapı ve Eğitim Yatırımları

Bu süreçte, 391 bin 245 konut için hak sahiplerinin kura işlemleri tamamlandı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesi için 7 bin 497 derslik inşası için toplam 24,1 milyar lira harcandı.

Tarım ve Sanayi Projeleri

2024 yılı itibarıyla tarım sektörüne yönelik 20,9 milyar lira destek ödenecek, ayrıca imalat sanayiine yönelik iyileştirme çalışmaları için toplam 12,7 milyar lira kaynak harekete geçirilecek. Tüm bu süreçlerin, bölge halkının yeniden ayağa kalkması için planlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, 'İyileştirme çalışmalarında kapsayıcı, planlı ve birbirini tamamlayan yatırımların gerçekleştirilmesi için önemli miktarda finansman ve insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.' ifadesiyle, bölgenin yeniden imar edilmesine yönelik çalışmalara öncelik verileceği ifade edildi.