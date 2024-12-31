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2024'te Filistin topraklarında en yüksek yerleşimci şiddeti kaydedildi

BM, 2024'ün işgal altındaki Filistin topraklarında en fazla yerleşimci şiddeti ve Filistinli ölümünün yaşandığı yıl olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:48
2024'te Filistin topraklarında en yüksek yerleşimci şiddeti kaydedildi

BM: 2024'te Filistin'de rekor yerleşimci şiddeti

Birleşmiş Milletler (BM), 2024 yılının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsraillilerin gerçekleştirdiği şiddet eylemleri açısından tarihi bir yıl olduğunu duyurdu. Açıklamalar, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapıldı.

20 Yıldır Kayıt Altında

Buna göre, işgal altındaki Filistin topraklarında yaklaşık 20 yıldır kaydedilen "yerleşimci" eylemlerinin 2024 itibarıyla en yüksek sayıda olaya sahne olduğu belirtilmektedir. Rapor, bu yıl yerleşimcilerin yaklaşık 1400 olayda yer aldığını ortaya koydu.

Olayların İçeriği

Açıklamada, bu olaylar arasında fiziksel saldırılar, kundaklama, Filistin topluluklarına baskınlar ve meyve ağaçları ile mülklere verilen zararların yanı sıra yok edilme eylemlerinin bulunduğu vurgulandı.

Günlük Ortalamalar ve Yerinden Edilme Sorunu

2024 yılında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te her gün yaklaşık 4 olaya karışıldığı ifade edildi. Bu durum, birçok kişinin yerlerinden edilmesine neden olan bir süreci tetikledi.

Filistinli Ölümleri

Ayrıca, 2024 yılı işgal altındaki Filistin topraklarında en fazla Filistinli ölümünün meydana geldiği yıl olarak kaydedildi. Bu durum, uluslararası toplumda derin endişelere yol açıyor.

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