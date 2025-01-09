2024'te Tüketiciyi Yanıltan İndirimlere 41,4 Milyon Lira Cezası Kesildi

Tüketiciyi Yanıltan İndirimlere Ceza

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca düzenlenen "şahane cuma", "en uzun gün" ve "yılbaşı indirimi" temalı indirim kampanyalarını sıkı bir şekilde denetliyor. Tüketiciyi yanıltan tanıtımlara, Reklam Kurulu aracılığıyla 41,4 milyon liradan fazla idari para cezası kesildi.

İndirimli Satışların Kuralları

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde indirimli satışlar belirlenen kurallara uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu bağlamda, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmet miktarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, indirimli satış reklamlarında yanıltıcı ifadeler veya görüntüler kullanılmaması, mal teslimi ve hizmet sunumu gibi konularda tanınan sürelerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi beklenmektedir.

Rekabet ve Denetimler

Rekabetçi bir ortam sağlamak amacıyla, Reklam Kurulu, indirimli satışlara yönelik resen incelemeler yapmaktadır. Geçen yıl boyunca yürütülen denetimler sonucunda 132 dosyadan 27'si hakkında durdurma, 89'u için ise hem durdurma hem de para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. Ödenecek toplam idari para cezası ise 41 milyon 353 bin 259 lira olarak belirlenmiştir.

Tüketici Şikayetleri ve Öneriler

Bakanlık, kendisine ulaşan şikayetlerden tüketicilerin en çok mesafeli satış ve elektronik ticaret alanında mağduriyetler yaşadığını tespit etti. Bu şikayetler arasında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama ve iptal edilen siparişler gibi sorunlar sıklıkla yer almaktadır.

Bu sorunların önüne geçmek için Bakanlık, tüketicilere çeşitli önerilerde bulundu. Tüketicilerin, alışveriş öncesi arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapmaları, satıcı bilgilerini kontrol etmeleri ve ürün fiyatlarını karşılaştırmaları önerilmektedir. Ayrıca, internet sitelerinin güvenliğini kontrol etmek ve ödeme işlemlerinde dikkatli olmak da büyük önem taşımaktadır.

Böylece, hem tüketicilerin hem de satıcıların sağlıklı bir alışveriş ortamında bulunmaları hedeflenmektedir.