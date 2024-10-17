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2024'te Türkiye'nin Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar

Türkiye'de turizm, enerji ve education gibi alanlardaki gelişmeler ön plana çıkıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:45
2024'te Türkiye'nin Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar

2024 Türkiye Gündemi: Önemli Gelişmeler

Turizmde Rekor Yolcu Sayısı
Yaz döneminde, Türkiye'deki turizm merkezlerindeki havalimanlarında 83 milyondan fazla yolcu ağırlandı. Dış hat uçuşlarında 59 milyon 870 bin 627 yolcuya hizmet verildi. Bunun yanı sıra, İstanbul Havalimanı'nda mayıs-eylül döneminde 36 milyon 395 bin 590 yolcu geçti.

İklim Değişikliğiyle Mücadele

Orman Genel Müdürlüğü, sel riski taşıyan havzalarda 30 ilde 240 bin hektar alanda yeni ıslah çalışmaları gerçekleştirecek. Bu projeyle, Türkiye'de sel sonucu can ve mal kaybı azaltılmak hedefleniyor.

Yenilenebilir Enerji Sigortası

Çağrı Akpınar, yenilenebilir enerji projelerine 350 milyar lira sigorta güvencesi sağladıklarını belirtti. Bu projelerin büyük kısmı hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerini kapsamaktadır.

111 Yaşında İmam Hatip Okulları

Abdullah Ceylan: "İmam hatip okulları, halkın talebi doğrultusunda büyüyerek kökleşti. Bu okullar, geleceğe yönelik bir hazırlık yapmak amacı taşıyor."

Yapay Zeka ve Enerji İhtiyacı

Teknoloji devleri, yapay zeka destekli veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji çözümlerine yöneliyor. Google, bu amaçla küçük nükleer reaktörler kullanmaya başlayacak.

Diyarbakır Amida Höyük Kazıları

Prof. Dr. İrfan Yıldız: "Yapılan kazılarda 10 bin yıllık yaşam izleri tespit edildi. Kazı, bölgedeki tarih öncesi yerleşimi ortaya koyuyor."

Yenilikçi Projeler

Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka destekli "Gebelik ve Sonrası Asistanı" projesi, kadınların hamilelik sürecinde ve sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında rehberlik edecek.

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