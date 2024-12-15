Rusya'nın Donetsk'teki Askeri Başarısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık, Veseliy Gay ve Puşkino yerleşim birimlerinin başarıyla ele geçirildiğini açıkladı. Bu açıklama, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki ilerleyişine dair güncel bilgilerin bir parçası olarak geldi.

Donbas'taki İlerleyiş

Bakanlık, Donbas bölgesindeki önemli noktaların Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Veseliy Gay yerleşim birimi ve merkez askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucu Puşkino yerleşim birimi kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.

Askeri Operasyon Detayları

Buna ek olarak, Rus hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA) ve füze birliklerinin gerçekleştirdiği taarruzlar neticesinde önemli hedeflerin vurulduğu bildirildi. AN/MPQ-65 radar istasyonu, ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sisteminin 4 fırlatıcısı, askeri hava üslerinin altyapısı ve 146 bölgedeki askeri birliklerin toplandığı noktaların hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca, savunma hattında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mig-29 savaş uçağının da düşürüldüğü, ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sisteminden atılan 8 füze ile 116 uçak tipi İHA'nın imha edildiği ifade edildi.