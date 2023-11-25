2024’te Vergi, Ceza ve Harçlara Zam Geliyor: İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Zam Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre, 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Bu oran, vergi, ceza ve harç tutarlarının her yıl artmasını sağlayan bir kriterdir. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği ara tatil kararı netleşti.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Tebliğde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 58,46 OLDU

Bu çerçevede, 2023 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak hesaplandığı bildirildi. Bu oran, 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranını gösteriyor. Daha önce yayımlanmış olan tebliğlerin de geçerli olduğu hatırlatıldı.

VERGİ, CEZA VE HARÇLAR NASIL ARTACAK?

Vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor. Buna göre, 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak. Örneğin, 2023 yılında 100 TL olan bir vergi tutarı, 2024 yılında 158,46 TL olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bir kavramdır. Yeniden değerleme oranı, vergi, ceza ve harç tutarlarının her yıl enflasyona göre artmasını sağlayan bir kriterdir. Yeniden değerleme oranı, her yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜİK’in yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak belirlenir. Bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile ilan edilir.