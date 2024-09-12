DOLAR
33,97 0,01%
EURO
37,55 -0,27%
ALTIN
2.751,55 -0,22%
BITCOIN
1.972.804,78 -0,95%

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarına erişim sağlandı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:21
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. dönem) ve 2024-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sınav Tarihleri ve Değerlendirme Süreci

18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Sonuçlara Erişim Yöntemi

Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecekler. Bu önemli gelişme, tıp alanında kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir adım niteliği taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
TOKİ Hatay AFAD Kura Çekimi Canlı Yayın: 2024 Deprem Konutları Kura Sonuçları ve İzleme Bilgileri
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi
6
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki
7
Devlet Bahçeli'nin Hayatı Kitaplaştı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü