2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. dönem) ve 2024-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sınav Tarihleri ve Değerlendirme Süreci

18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

Sonuçlara Erişim Yöntemi

Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecekler. Bu önemli gelişme, tıp alanında kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir adım niteliği taşımaktadır.