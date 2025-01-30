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2024-YDUS 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı 2. dönem sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlara ve cevap kağıtlarına online erişebiliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:10
2024-YDUS 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

2024-YDUS 2. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) 2. Dönem sonuçlarını açıkladı. 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı.

Cevap Kağıtları ve Doğru Yanıtlar Erişime Açıldı

ÖSYM, adayların sınav sonuçlarına ek olarak, YDUS cevap kağıtlarının görüntülerini, aday yanıtlarını ve soruların doğru cevaplarını inceleyebilmeleri için erişime sundu. Adaylar, sonuçlarına ve cevap kağıtlarına ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

Sınav Sonuçlarına Erişim Süresi

Sınava giren adaylar, ilgili sınavı seçerek "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranında kağıtlarını ve doğru yanıtları görebilir. Adayların, cevap kağıtlarını incelemeleri için 10 gün süreleri bulunmaktadır.

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