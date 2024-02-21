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2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

Manevi iklim coşkusunun yaşanacağı 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak? Oruç ayının ilk günü ayın kaçı?

Yayın Tarihi: 21.02.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 08:27
2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

Müslümanlar için Ramazan ayının önemi ayrıdır. 11 ayın sultanı olarak tabirlenen Ramazan ayı, içerisinde barındırdığı Kadir Gecesi ile de en mübarek ay olarak adlandırılmaktadır. Manevi iklim coşkusunun yaşanacağı 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman tutulacak? Oruç ayının ilk günü ayın kaçı? gibi sorular da o güne ulaşmak isteyen isteyen birey tarafından merakla soruluyor. Kuran'ın indirilmeye başlandığı ay olarak bilinen Ramazan ayı 2024 hilal şeklindeki yeni ayın görülmesi ile birlikte başlayacaktır. Yüzyıllar öncesinde bu şekilde belirlenen ramazan ayının başlangıcı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı da resmi takvimi açıkladı. 2024 yılı Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacağı açıklanırken, 10 Mart tarihini 11 Mart'a bağlayan gece 2024 yılı ilk sahur gecesi olarak belirtilmiş bulunuyor.

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Ramazan ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştıran milyonlarca Müslüman 10 Mart Pazar gecesi ilk sahura kalkarak ilk orucuna niyetlenecek. Ve ilk oruç günü 11 Mart sahur vaktinden iftar vaktine kadar devam edecek.

ramazan

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde herhangi belli günü belli olmayan Kadir Gecesi için Diyanet Bakanlığı dünya genelindeki hesaplamalara göre Kadir Gecesi'nin belirlemiş bulunmaktadır. Kadir gecesi 2024 yılında 5 Nisan’da idrak edilecek. Ramazan ayının son bir haftasında arandığı bilinene Kadir gecesi akabinde 9 Nisan Ramazan arifesi olurken, Ramazan Bayramı ise 10-11-12 Nisan'da kutlanacak.

Sabır, şükür, merhamet, paylaşma gibi duyguların en derinden yaşandığı Ramazan ayı insanı kısacası ahlaka teşvik etmektedir. Manevi uyanışın temeli olarak bilinen Ramazan ayında birlik ve beraberlik duyguları da artmaktadır. 2024 Ramazan ayı başlangıcı itibari ile de iftardan sonra teravih namazı tüm camilerde toplu olarak kılınacak ve birlik içinde hareket edilmesi sağlanacaktır. İslam’ın 5 şartından biri olan oruç tutmanın mevsimi olan Ramazan ayı yardımlaşma duygusunu da arttırmaktadır.

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2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

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