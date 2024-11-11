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2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarına Koşuyor: Dünya Meteoroloji Örgütü Açıklama Yaptı

WMO, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda olduğunu duyurdu. Sıcaklık, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,54°C üzerinde.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:05
2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarına Koşuyor: Dünya Meteoroloji Örgütü Açıklama Yaptı

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden Uyarı: 2024 En Sıcak Yıl Olacak!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,54 santigrat derece üzerinde olduğunu ve 2024'ün "kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda" olduğunu bildirdi.

İklim Durumu Güncellemesi Raporu Yayınlandı

WMO, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında "2024 İklim Durumu Güncellemesi" başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre, ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, El Nino hava olayının etkisiyle sanayi öncesi ortalamanın 1,54 santigrat derece üzerinde belirlendi.

Sera Gazları ve İklim Değişikliği

Raporda, atmosfera sürekli artan sera gazı seviyeleri nedeniyle iklim değişikliğinin etkisinin hızla arttığına dikkat çekilerek, 2015-2024 döneminin kayıtlardaki en sıcak on yıl olacağı vurgulandı. Buzul kaybı, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanusun ısınması gibi olgular hızlanırken, aşırı hava koşullarının insanlara ve ekonomilere zarara yol açtığı ifade edildi.

Aşırı Hava Olayları ve Etkileri

Raporda, tehlikeli sıcaklıkların milyonlarca insanı etkilediği ve yoğun yağışların, sellerin ile tropikal siklonların büyük can kayıplarına neden olduğu belirtiliyor. Bazı bölgelerdeki kuraklığın, El Nino'nun etkisiyle daha da kötüleştiği kaydedildi. 2023'te sera gazı seviyeleri rekor seviyelere ulaştı ve bu trendin 2024'te de devam ettiği ifade edildi.

Paris Anlaşması İle Hedefler Ulaştırılamıyor

WMO, dünya genelinde sera gazı salınımlarını azaltarak küresel ısınmayı sınırlama hedeflerinin uzakta olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim felaketi sağlığı vuruyor ve eşitsizlikleri artırıyor" diyerek, en çok etkilenenlerin savunmasız insanlar olduğunu vurguladı.

Çözüm İçin Acil Adımlar Atılmalı

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Bu yıl ortalama ısınma geçici olarak 1,5 santigrat dereceyi aştı" ifadesini kullanarak, Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedeflerinin ulaşılamadığını vurguladı. Saulo, sera gazı emisyonlarının mutlaka azaltılması gerektiğini ve iklim değişikliği ile aşırı hava olaylarına karşı "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin önemini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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