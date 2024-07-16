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2024 YKS sonuçları açıklandı: Adaylar için yeni bir dönem başlıyor!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. İşte Ersoy'un açıklamaları...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:05
2024 YKS sonuçları açıklandı: Adaylar için yeni bir dönem başlıyor!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı ve adaylar sonuçlarına buradan erişebilecek. Prof. Dr. Ersoy, sonuçların açıklandığı anda siteye aşırı yüklenmenin önüne geçilmesi için adayların sonuçları öğrenip tekrar tekrar siteye girmemeleri gerektiğini vurguladı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci tamamlanmış bulunuyor. 

Ersoy'un açıklaması

"Değerli adaylarımız ve kıymetli veliler;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. ÖSYM olarak 3 milyondan fazla adayımızın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Sonuçlara  "osym.gov.tr " adresimizden erişebilirsiniz."

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