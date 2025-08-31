2025-2026 Adli Yılı Yarın Başlıyor — Adli Tatil Sona Erdi

Yeni adli yıl yarın başlıyor

Yargıda toplu izin uygulaması anlamına gelen ve 20 Temmuzda başlayan adli tatil sona erdi. 2025-2026 adli yılı yarın Yargıtay'da düzenlenecek törenle resmen başlayacak.

Adli tatilde nöbetçi mahkemelerin rolü

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler yalnızca tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına dahil edilmedi.

Ankara'da öncelikli duruşma takvimi

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kamuoyunca önem taşıyan davalara devam edilecek. Ankara'da takvime alınan bazı duruşmalar şunlar:

12 Eylül — Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 134 sanık hakim karşısına çıkacak.

15 Eylül — CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edilecek.

19 Eylül — Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay'ın yargılanmasına devam edilecek.

30 Eylül — Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim Yaşar Akyıldız ile, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davrandıkları iddiasıyla yargılanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in duruşmaları görülecek.

20 Ekim — Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Yeni adli yılın başlamasıyla adli süreçlerin hızlanması ve ertelenen davaların takvime bağlanması bekleniyor.