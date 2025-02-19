2025 ALES Başvuruları Başladı! Son Tarih 26 Şubat

2025 ALES Başvuruları Başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) için başvuruların başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar bugünden itibaren 26 Şubat tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Ayrıca, 13 Nisan'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ulaşmak için ÖSYM'nin internet adresini ziyaret etmek yeterli.