2025 Bitkisel Üretim Planlaması: Planlı Üretim Listeleri 23 Ocak 2026'da Askıya Çıkarıldı

2025 Yılı Planlı Üretim Kontrol Listeleri 23 Ocak 2026'den itibaren 10 gün askıya çıktı. Üreticiler bilgilerini kontrol edip hatalı kayıtlar için İlçe Tarım müdürlüğüne başvurmalı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:58
2025 Yılı Planlı Üretim Listeleri Askıya Çıkarıldı

2025 Yılı Bitkisel Üretim Planlaması kapsamında yapılan kontrollerin ardından hazırlanan planlı üretim listeleri askıya çıkarıldı. Üreticilere askı süresi içinde bilgilerini kontrol ederek güncelleme yapma uyarısı yapıldı.

Denetim ve Tespit Süreci

Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı doğrultusunda yürütülen beyan doğruluğu tespit çalışmaları tamamlandı. Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) ve Ürün Bildirimleri üzerinden yapılan incelemelerde "kontrol gerekli" ve "gerçeğe aykırı" bildirimleri bulunan parseller yerinde tespit edildi.

Saha kontrolleri, çiftçi beyanları ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) verileri doğrultusunda söz konusu parsellerde gerekli ürün değişiklikleri yapıldı.

Askıya Çıkarma Detayları ve Başvuru

Sistemde güncellenen "2025 Yılı Planlı Üretim Kontrol Listesi", 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle askıya çıkarıldı. Listeler, ilçe merkezinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nda; ilçeye bağlı mahallelerde ise muhtarlıklarda üreticilerin incelemesine sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, listelerde yer alan bilgilerin dikkatle kontrol edilmesini ve eksik veya hatalı bilgi tespit eden üreticilerin askı süresi içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

