Samsun'da HSK'dan Adalet Başarı Belgesi — Aykun ve Dikmener

Samsun Adliyesi'nde HSK tarafından düzenlenen törenle başarılı hâkimlere Adalet Başarı Belgesi verildi; ödüller Mehmet Ali Aykun ve Harun Raşit Dikmener'e takdim edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:23
Tören ve ödüller

Samsun'da mesleki performanslarıyla öne çıkan hâkimler için Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından düzenlenen Adalet Başarı Belgesi ve Hediye Takdimi Programı gerçekleştirildi. Tören, Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda yapıldı; hâkimler, savcılar ve adliye personeli törene katıldı.

HSK tarafından yürütülen performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi kapsamında hukuk yönünden Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Aykun, ceza yönünden ise 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Harun Raşit Dikmener ödüle layık görüldü. Adalet Başarı Belgeleri Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu tarafından takdim edilirken, hediyeler Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen tarafından verildi.

Performans sistemi ve hedefler

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde belirlenen hedefler doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi oluşturuldu. Bu sistem kapsamında hâkim ve cumhuriyet savcılarının mesleki performanslarının objektif ve ölçülebilir kriterlerle teşvik edildiği, performans açısından öne çıkan yargı mensuplarının başarılarının kurumsal düzeyde görünür kılınarak takdir edilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Programın düzenlenmesi ve katılım sağlayanlara teşekkür edildi.

Tören konuşmaları

Nahit Köseoğlu: Adliyemizde görev yapan tüm meslektaşlarının son derece başarılı olduğunu belirterek, Adliyemizde görev yapan tüm arkadaşlarımız çok başarılı. Bu nedenle ödül verilen hâkimlerimiz konusunda herhangi bir tereddüdümüz olmadı. Kendilerini tebrik ediyorum

Mehmet Ali Aykun: Meslekte 30. yılı olduğunu belirterek şunları söyledi: Mesleğin 30. yılında böyle bir başarı belgesi almak benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Gerçekten çok mutlu olduk. Bu tür ödüller motivasyonumuzu da artırıyor. Bizim Ticaret Mahkemesi biliyorsunuz heyetli bir mahkeme. Hâkim arkadaşların, üye arkadaşların kendi mahkemeleri dışında heyetli dosyalara da çok büyük katkıları söz konusu. O yüzden ben heyetimde çalışan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahkeme personelime de ayrıca teşekkür ediyorum.

Harun Raşit Dikmener: Ödülün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları ifade etti: Sağ olsun kurumumuz böyle bir ödüle bizi layık görmüş. İlk seferde böyle bir ödüle layık görülmek ayrıca gurur vesilesi. Ben bunu tek başıma yaptığımı düşünmüyorum. Birlikte çalıştığımız cumhuriyet savcılarımız, yazı işleri müdürümüz, zabıt kâtiplerimiz ve mübaşirimizle bir ekip olarak başardık. Bu başarı onlar adına da. Hepsine teşekkür ediyorum.

