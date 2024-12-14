2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Asgari Ücret 28 Bin Lira Olmalı

2025 Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda değerlendirilirken, Saadet Partisi milletvekilleri bütçe üzerindeki görüşlerini aktardı.

“Asgari ücrete 28 bin liranın altında rakamlar sefalet ücretidir”

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, asgari ücretin 28 bin liranın altında olmaması gerektiğini belirterek, "Asgari ücrete 28 bin liranın altında vereceğiniz tüm rakamlar, sefalet, zulüm ücretidir." dedi.

Sanal Kumara Dikkat Çekildi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Türkiye'de son günlerde popüler olan yasa dışı bahis ve sanal kumar konularına dikkat çekti. Aydın, "Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Yasa dışı bahisle, kanuni bahis arasındaki fark ne?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Tarım ve Hayvancılığın Durumu

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, tarım ve hayvancılığın kritik bir noktada olduğunu ifade ederek, "Hayat pahalı, çarşı pazar cep yakıyor, insanımız feryat ediyor." dedi. Kılıç, gıda enflasyonunun Kasım ayı itibarıyla yıllık %48,57 oranında olduğunu belirtti.

Çiftçilerin Zorluğu ve Borçları

Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinin çiftçilerin sorunlarını çözecek nitelikte olmadığını ifade etti. Bilici, çiftçilerin bankalara olan borcunun 2024 itibarıyla 800 milyar lirayı aştığını vurguladı.

İş Güvenliği Üzerine Eleştiriler

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eksik kaldığını belirtti. Türkiye'de iş cinayetlerinin önlenemediğini ifade eden Kasap, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Suriye'deki Durum ve İkamet İzni Talebi

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'de eğitim alan Suriye vatandaşları için özel ikamet izni getirilmesi gerektiğini savundu. Torun, Suriye'ye dönecekler için de uzun süreli vize düzenlemesi talep etti.