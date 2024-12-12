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2025 Bütçesi Üzerine İYİ Parti'den Kritik Eleştiriler

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM'de 2025 yılı bütçelerini eleştirerek, sanayi, iklim değişikliği ve bölgesel sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:09
2025 Bütçesi Üzerine İYİ Parti'den Kritik Eleştiriler

İYİ Parti'den 2025 Bütçesi Üzerine Eleştiriler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda tartışıldı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuya dair eleştirilerini dile getirerek, "Yakın zamana kadar 'sanayi' deyince sanayiyi Bostancı'daki Oto Sanayi Sitesi anlayan bakanlar tarafından da yönetildi bu Bakanlık maalesef," dedi.

İlgili Bakanlıkların Geleceği Üzerine Genel Görüşler

Türkkan, mevcut bakanın eğitiminin ve kariyerinin kendilerine umut verdiğini belirtti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise tapu ve kadastro hizmetlerinde bazı sıkıntılar yaşandığını ve bu alanların iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Toktaş, ayrıca iklim mülteciliği konusunda 2050 yılına kadar 250 milyon insanın göçebileceğini öngördüklerini söyledi.

Deprem Gündemi ve Acil Önlemler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yalnızca 46 bin konutun teslim edildiğini hatırlatarak, "Büyük bir felaket ve acı yaşayan deprem bölgesindeki halkımızın hem umutları suya düşmüş hem de verilen sözler tutulmamıştır," dedi.

Sanayi ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Türkkan, Türkiye'nin sanayi politikasının plansız ilerlediğini savunarak, enflasyonla uyumlu bir kur rejimi gerektiğini vurguladı. Türkkan, "İhracatçı sanayici kaybediyor, çünkü girdi maliyetleri yükseliyor," dedi. Ayrıca, KDV mevzuatının sanayicilere büyük yükler getirdiğine değindi.

Sanayinin Yeniden Yapılandırılması Gerekir

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İstanbul’daki sanayinin Anadolu’ya kaydırılması gerektiğini belirtti ve "endüstriyel dönüşüm programı" önerdi. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise, bakanlığın bütçesinin cari transferlere gittiğini savunarak, bu durumun sanayinin geleceği üzerinde belirsizlik yarattığını vurguladı.

GAP Projesi Üzerine Basınçlı Açıklamalar

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, GAP Projesi'nin kısıtlı ilerlediğini belirterek sulama ve enerji üretiminde hala sorunlar yaşandığını söyledi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Fakıbaba'ya destek vererek, Urfa'nın çeşitli etnik kimliklere sahip olduğuna dikkat çekti.

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