Ankara'da Türk Denetimli Serbestlik Sistemi 20. Yılı Toplantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı kapsamında Ankara Adliyesi'nde panel düzenledi; hukukçular, akademisyenler ve yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:57
Ankara'da 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı' Ankara Toplantısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, denetimli serbestlik sisteminin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Ankara Toplantısı' düzenlendi. Etkinliğin amacı sistemin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması olarak açıklandı.

Toplantı ve oturumlar

Panel formatında gerçekleştirilen toplantı, Ankara Adliyesi Konferans Salonunda yapıldı. Oturumlarda Ceza Adalet Sistemi ve Toplumsal Farkındalık ile 20.yılında Türk Denetimli Serbestlik Sistemi’nin Bilimsel ve Toplumsal Gelişimi başlıkları ele alındı. Hukukçu ve akademisyenlerden oluşan panelistler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve kapanış

Etkinliğe Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, Adalet Komisyonu Başkan Vekili, mahkeme başkanları, cumhuriyet başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye çalışanları ve denetimli serbestlik personeli katıldı. Panel, katılımcılara plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

