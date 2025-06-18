2025 Etki Sıralaması'nda Türkiye'den 4 Üniversite İlk 100'e Girdi

2025 Etki Sıralaması'nda Türk Üniversitelerinin Başarısı

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2025 Etki Sıralaması'nda Türkiye'den dört üniversite ilk 100'e girmeyi başardı. Türkiye, 121 üniversite ile dünyada en fazla temsil edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Değerlendirme sonucu; Abdullah Gül Üniversitesi 37. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 48. sırada, Bahçeşehir Üniversitesi 59. sırada ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 96. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi'nde Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, THE işbirliğiyle düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında sıralama İstanbul’da duyuruldu. Bu sıralama, üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmedeki başarılarını ölçüyor.

Uluslararası Temsilde Türkiye Üçüncü Sırada

Sıralamada, Türkiye'den 11 üniversite ilk 300’de, 18 üniversite ilk 600’de ve 45 üniversite ilk 1000’de yer aldı. Selçuk Üniversitesi 101-200 bandında, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 201-300 arasında sıralamaya girdi.

Türk Üniversitelerinin Başarılı Sıralamaları

Erciyes Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi 301-400 bandında yer alırken, 401-600 bandında; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi gibi üniversiteler öne çıktı. 601-800 bandında ise Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi yer aldı.

Daha fazla detay ile birlikte 801-1000 bandında sıralama yapan diğer Türk üniversiteleri ise şöyle: Atlas Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi...

Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın Açıklamaları

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki başarılarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Devam eden dönüşümle Türk üniversitelerinin önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara çıkacağına inanıyoruz." dedi. Özvar, küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını vurgulayarak, "Türk yükseköğretimini uluslararası alanda rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli hale getirmek için çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması'nda (Impact Rankings), Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk 100'de yer almayı başardı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması'nda (Impact Rankings), Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk 100'de yer almayı başardı.