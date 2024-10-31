DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,3 -0,15%
ALTIN
3.062,53 0,27%
BITCOIN
2.479.718,37 0,38%

2025 Hac Kuraları Çekildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuralarını çekerek birliğe dikkat çekti, kontenjan 84 bin 942 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 13:47
2025 Hac Kuraları Çekildi

2025 Hac Kuraları Çekimleri Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac kuralarını çekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuralarının hayırlara vesile olmasını diledi ve herkesin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

İslam Coğrafyasında Süregelen Acılar

Erbaş, İslam coğrafyasının son yüzyılda işgal, savaş ve soykırımlara maruz kaldığını belirtti. "Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve Filistin halkına uygulanan zulüm, Müslümanların bir araya gelmesinin gerekliliğini gösteriyor," dedi. Erbaş, Müslümanların İslam'ın temel değerleri etrafında birleşmeleri gerektiğini ifade etti.

Hac: Kardeşlik ve Birlik İbadeti

Erbaş, hac ibadetinin İslam'ın beş temel esasından biri olduğunu hatırlatarak, hacın kardeşlik buluşması olduğunu dile getirdi. "Hac, aynı inancı paylaşan milyonlarca insanı bir araya getiren bir ibadettir," ifadelerini kullandı.

Önemli Kontenjan ve Kura Detayları

Bu yıl 2025 Hac ibadeti için 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığını açıkladı. Erbaş, Türkiye'ye tanınan total kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirtti. Ayrıca, bu yıl toplamda 1 milyon 849 bin 584 kişi arasında kura çekimi yapıldığını kaydetti.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise kura sonuçlarının 4 Kasım'dan itibaren takip edilebileceğini belirtti. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Kura çekimi, bilgisayar ortamında noter huzurunda gerçekleştirildi ve birçok kişi tarafından takip edildi.

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac...

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada konuşma yaptı.

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac...

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
2
İstanbul'da UKOME Toplantısı: Yenilikler ve Kararlar
3
DEM Parti'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki
4
Sigara İçenlerde Akciğer Kanseri Riski 30 Kat Artıyor
5
Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Geleceğe Taşınıyor
6
Sakarya'da Belediye Otobüsü Şoförü Acil Müdahale İle Hayat Kurtardı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı