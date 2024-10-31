2025 Hac Kuraları Çekildi

2025 Hac Kuraları Çekimleri Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac kuralarını çekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuralarının hayırlara vesile olmasını diledi ve herkesin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

İslam Coğrafyasında Süregelen Acılar

Erbaş, İslam coğrafyasının son yüzyılda işgal, savaş ve soykırımlara maruz kaldığını belirtti. "Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve Filistin halkına uygulanan zulüm, Müslümanların bir araya gelmesinin gerekliliğini gösteriyor," dedi. Erbaş, Müslümanların İslam'ın temel değerleri etrafında birleşmeleri gerektiğini ifade etti.

Hac: Kardeşlik ve Birlik İbadeti

Erbaş, hac ibadetinin İslam'ın beş temel esasından biri olduğunu hatırlatarak, hacın kardeşlik buluşması olduğunu dile getirdi. "Hac, aynı inancı paylaşan milyonlarca insanı bir araya getiren bir ibadettir," ifadelerini kullandı.

Önemli Kontenjan ve Kura Detayları

Bu yıl 2025 Hac ibadeti için 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığını açıkladı. Erbaş, Türkiye'ye tanınan total kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirtti. Ayrıca, bu yıl toplamda 1 milyon 849 bin 584 kişi arasında kura çekimi yapıldığını kaydetti.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise kura sonuçlarının 4 Kasım'dan itibaren takip edilebileceğini belirtti. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Kura çekimi, bilgisayar ortamında noter huzurunda gerçekleştirildi ve birçok kişi tarafından takip edildi.

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada konuşma yaptı.

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada konuşma yaptı.