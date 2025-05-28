DOLAR
39,07 -0,06%
EURO
44,33 -0,07%
ALTIN
4.176,85 -0,88%
BITCOIN
4.239.557,74 1,01%

2025 Hac Organizasyonu: 84 Bin 942 Vatandaş Kutsal Topraklara Geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu ile ilgili basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:56
2025 Hac Organizasyonu: 84 Bin 942 Vatandaş Kutsal Topraklara Geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2025 Hac Organizasyonu Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini belirtti. Bu sayının yüzde 51,5'i kadın, %48,5'i erkeklerden oluşmaktadır.

Kutsal Topraklarda Bulunmanın Önemi

Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde düzenlenen basın toplantısında, "Kur'an-ı Kerim'in gelişine şahit olan topraklarda bulunmaktayız. Mekke, Allah’ın fazlı ve keremi ile bereketlenmiş bir şehirdir" dedi. İslam'ın tebliğinin burada başladığını ve tarih akışının bu topraklardan istikamet bulduğunu ifade etti.

Hacın Anlamı ve Önemi

Hac ibadetinin insanların hakikatle buluşması için bir fırsat sunduğunu vurgulayan Erbaş, "Hac, bir öze dönüş ve arınma iklimidir"

Bireysel ve Toplumsal Sorunlar

Erbaş, "Müslümanlar olarak vahdet şuurunu güçlendirmeye ihtiyacımız var" diyerek, bireysel buhranların ve toplumsal krizlerin ortasında olunmasına dikkat çekti. Bu dönemde Müslümanların adalet ve merhamet ilkelerini insanlığa sunmada üzerine düşeni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Hac Hizmetleri

Hac ibadetinin zorlukları olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hacı adaylarımızın en iyi koşullarda ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışıyoruz" dedi. Bunun için 71 kişilik özel irşat ekibi ve 418 kadın irşat görevlisi ile organizasyon yürüttüklerini belirtti.

Arap ülkeleri ile İşbirliği

Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile olan iyi işbirliklerine teşekkür ederek, vatandaşların hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ve Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.

(Sürecek)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Samsun'a Doğum Yardımı Müjdesi
2
Muş'ta Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde
3
2025 Hac Organizasyonu: 84 Bin 942 Vatandaş Kutsal Topraklara Geliyor
4
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Olaylarında 5 Sanığın Yargı Süreci Devam Ediyor
5
SSB Başkanı Haluk Görgün'den NATO ve Avrupa Birliği'ne Kritik Mesajlar
6
Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya 997 Yolcu Getirdi
7
Ermenek Baraj Gölü: Torosların Eteklerinde Turkuaz Güzellik

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı