2025 Hac Organizasyonu: 84 Bin 942 Vatandaş Kutsal Topraklara Geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2025 Hac Organizasyonu Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini belirtti. Bu sayının yüzde 51,5'i kadın, %48,5'i erkeklerden oluşmaktadır.

Kutsal Topraklarda Bulunmanın Önemi

Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde düzenlenen basın toplantısında, "Kur'an-ı Kerim'in gelişine şahit olan topraklarda bulunmaktayız. Mekke, Allah’ın fazlı ve keremi ile bereketlenmiş bir şehirdir" dedi. İslam'ın tebliğinin burada başladığını ve tarih akışının bu topraklardan istikamet bulduğunu ifade etti.

Hacın Anlamı ve Önemi