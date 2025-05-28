2025 Hac Organizasyonu: 84 Bin 942 Vatandaş Kutsal Topraklara Geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2025 Hac Organizasyonu Açıklamaları
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini belirtti. Bu sayının yüzde 51,5'i kadın, %48,5'i erkeklerden oluşmaktadır.
Kutsal Topraklarda Bulunmanın Önemi
Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde düzenlenen basın toplantısında, "Kur'an-ı Kerim'in gelişine şahit olan topraklarda bulunmaktayız. Mekke, Allah’ın fazlı ve keremi ile bereketlenmiş bir şehirdir" dedi. İslam'ın tebliğinin burada başladığını ve tarih akışının bu topraklardan istikamet bulduğunu ifade etti.
Hacın Anlamı ve Önemi
Hac ibadetinin insanların hakikatle buluşması için bir fırsat sunduğunu vurgulayan Erbaş, "Hac, bir öze dönüş ve arınma iklimidir" Erbaş, "Müslümanlar olarak vahdet şuurunu güçlendirmeye ihtiyacımız var" diyerek, bireysel buhranların ve toplumsal krizlerin ortasında olunmasına dikkat çekti. Bu dönemde Müslümanların adalet ve merhamet ilkelerini insanlığa sunmada üzerine düşeni yapmaları gerektiğini ifade etti. Hac ibadetinin zorlukları olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hacı adaylarımızın en iyi koşullarda ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışıyoruz" dedi. Bunun için 71 kişilik özel irşat ekibi ve 418 kadın irşat görevlisi ile organizasyon yürüttüklerini belirtti. Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile olan iyi işbirliklerine teşekkür ederek, vatandaşların hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ve Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı. (Sürecek) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bireysel ve Toplumsal Sorunlar
Hac Hizmetleri
Arap ülkeleri ile İşbirliği
Erbaş, "Müslümanlar olarak vahdet şuurunu güçlendirmeye ihtiyacımız var" diyerek, bireysel buhranların ve toplumsal krizlerin ortasında olunmasına dikkat çekti. Bu dönemde Müslümanların adalet ve merhamet ilkelerini insanlığa sunmada üzerine düşeni yapmaları gerektiğini ifade etti.
Hac ibadetinin zorlukları olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hacı adaylarımızın en iyi koşullarda ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışıyoruz" dedi. Bunun için 71 kişilik özel irşat ekibi ve 418 kadın irşat görevlisi ile organizasyon yürüttüklerini belirtti.
Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile olan iyi işbirliklerine teşekkür ederek, vatandaşların hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi.
Toplantıda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ve Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.
(Sürecek)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.