Adana'da Cinayet: Zanlı Balkondan Atlayıp Yakalandı

Adana'da 19 yaşındaki Murat İnanmaz, eski kız arkadaşının yeni sevgilisi A.B. tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü; zanlı balkondan atlayıp yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:28
Eski sevgiliyle buluşma tartışması, 19 yaşındaki gencin ölümüne yol açtı

Adana'da 12 Aralık'ta meydana gelen olayda, Murat İnanmaz (19) isimli genç, eski kız arkadaşı Y.S. (19) ile görüşmek için gittiği yerde, iddiaya göre Y.S.'nin yeni sevgilisi A.B. (19) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Uçak Caddesi, Ova Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre Murat İnanmaz, Y.S.'yi cep telefonuyla arayıp rahatsız etti. Durumu öğrenen A.B., Y.S.'den konuşmak için İnanmaz'ı yanına çağırmasını istedi. Gönderilen konuma gelen İnanmaz, Y.S. ve A.B.'nin kendisini beklediğini görünce taraflar arasında tartışma çıktı; kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçakladı.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Murat İnanmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 24 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi ve S.Ç. (18)'nin şüpheli A.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini tespit etti.

Cinayet Büro ekipleri, A.B.'nin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Polisi fark eden zanlı, kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı; bu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Zanlı atladığı dairede kıskıvrak yakalandı.

Operasyon sırasında A.B. ile birlikte Y.S. ve S.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde zanlı A.B., "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" derken; Y.S. ise, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi