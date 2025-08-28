2025-KPSS: Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Giriş Belgeleri Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salon atamaları tamamlandı.

Belgeye nasıl erişilir?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Sınava girecek adayların, belirtilen adres üzerinden belgelerini kontrol etmeleri ve gerekli bilgileri hazır bulundurmaları önem taşıyor.