DOLAR
42,55 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.747,14 0%
BITCOIN
3.920.813,46 0%

Erzurum Horasan'da Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Erzurum Horasan'da Ağıllı köyüne öğretmen götüren servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:06
Erzurum Horasan'da Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Erzurum Horasan'da Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Kaza sabah saatlerinde Ağıllı köyü yol ayrımında meydana geldi

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Ağıllı köyüne öğretmen götüren servis minibüsü sabah saatlerinde kaza yaptı. Olay, Horasan’dan Eleşkirt yönüne seyir halindeyken gerçekleşti.

Sürücü Hikmet Bağrıyanık idaresindeki 52 TC 772 plakalı minibüs, Ağıllı köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve trafik polisleri ile birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Horasan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı, sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada sürücü Hikmet Bağrıyanık ile birlikte öğretmenler M.T., E.B., 8 yaşındaki M.E.B., A.Y.Ö., S.M.K. ve M.K. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNE BAĞLI AĞILLI KÖYÜ’NE ÖĞRETMEN GÖTÜREN SERVİS MİNİBÜSÜ, SABAH...

ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNE BAĞLI AĞILLI KÖYÜ’NE ÖĞRETMEN GÖTÜREN SERVİS MİNİBÜSÜ, SABAH SAATLERİNDE DEVLET YOLUNDA KAZA YAPTI.

ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNE BAĞLI AĞILLI KÖYÜ’NE ÖĞRETMEN GÖTÜREN SERVİS MİNİBÜSÜ, SABAH...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova'da Kar Yağışı Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşları Durdurdu
2
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
3
Kayseri'de Genel Değerlendirme Toplantısı: Vali Gökmen Çiçek 16 Kaymakamla Bir Araya Geldi
4
Yeni Güney Galler'de Orman Yangınları: İtfaiye Görevlisi Öldü
5
Antalya'da 40 bin TL'ye Planlanan Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
6
Germencik'te Çöp Konteynerleri Kanalına Atıldı: Başkan Zencirci Hukuki Süreç Başlatacak
7
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi