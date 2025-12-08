Erzurum Horasan'da Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Kaza sabah saatlerinde Ağıllı köyü yol ayrımında meydana geldi

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Ağıllı köyüne öğretmen götüren servis minibüsü sabah saatlerinde kaza yaptı. Olay, Horasan’dan Eleşkirt yönüne seyir halindeyken gerçekleşti.

Sürücü Hikmet Bağrıyanık idaresindeki 52 TC 772 plakalı minibüs, Ağıllı köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve trafik polisleri ile birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Horasan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı, sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada sürücü Hikmet Bağrıyanık ile birlikte öğretmenler M.T., E.B., 8 yaşındaki M.E.B., A.Y.Ö., S.M.K. ve M.K. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

