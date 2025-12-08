Başkan Kumral, Babadağ'da Tamamlanan Hizmet Alanlarını İnceledi
Saha incelemeleri ve mahalle değerlendirmeleri
Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Kıranyer ve İncilipınar mahallelerindeki yapımı tamamlanan hizmet alanlarını yerinde inceledi. Ziyarette hemşehrilerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kumral, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
İncelemeler sırasında ilerleyen dönem projeleri için Fen İşleri birimleriyle detaylı değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaların planlanması ve mahalle ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi gündeme alındı.
Kıranyer Muhtarı Hamza Ergin ve İncilipınar Muhtarı Uğur Kuru da incelemelere eşlik ederek mahalleleri adına görüşlerini paylaştılar. Başkan Kumral, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip notlar aldı.
"Babadağ’ımız için çalışmaya, her mahallemizde hizmeti güçlendirmeye devam ediyoruz"
