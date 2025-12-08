DOLAR
42,55 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.747,14 0%
BITCOIN
3.920.813,46 0%

Başkan Kumral, Babadağ'da Tamamlanan Hizmet Alanlarını İnceledi

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Kıranyer ve İncilipınar'da tamamlanan hizmet alanlarını inceledi; muhtarlar ve Fen İşleri ile değerlendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:11
Başkan Kumral, Babadağ'da Tamamlanan Hizmet Alanlarını İnceledi

Başkan Kumral, Babadağ'da Tamamlanan Hizmet Alanlarını İnceledi

Saha incelemeleri ve mahalle değerlendirmeleri

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Kıranyer ve İncilipınar mahallelerindeki yapımı tamamlanan hizmet alanlarını yerinde inceledi. Ziyarette hemşehrilerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kumral, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İncelemeler sırasında ilerleyen dönem projeleri için Fen İşleri birimleriyle detaylı değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaların planlanması ve mahalle ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi gündeme alındı.

Kıranyer Muhtarı Hamza Ergin ve İncilipınar Muhtarı Uğur Kuru da incelemelere eşlik ederek mahalleleri adına görüşlerini paylaştılar. Başkan Kumral, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyip notlar aldı.

"Babadağ’ımız için çalışmaya, her mahallemizde hizmeti güçlendirmeye devam ediyoruz"

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET ALANLARINI YERİNDE İNCELEDİ. AYNI...

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET ALANLARINI YERİNDE İNCELEDİ. AYNI ZAMANDA HEMŞEHRİLERİNİN SORUNLARINI DİNLEYEN BAŞKAN KUMRAL, "BABADAĞ’IMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA, HER MAHALLEMİZDE HİZMETİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET ALANLARINI YERİNDE İNCELEDİ. AYNI...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova'da Kar Yağışı Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşları Durdurdu
2
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
3
Kayseri'de Genel Değerlendirme Toplantısı: Vali Gökmen Çiçek 16 Kaymakamla Bir Araya Geldi
4
Yeni Güney Galler'de Orman Yangınları: İtfaiye Görevlisi Öldü
5
Antalya'da 40 bin TL'ye Planlanan Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
6
Germencik'te Çöp Konteynerleri Kanalına Atıldı: Başkan Zencirci Hukuki Süreç Başlatacak
7
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi