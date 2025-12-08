Başkan Kumral, Babadağ'da Tamamlanan Hizmet Alanlarını İnceledi

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Kıranyer ve İncilipınar'da tamamlanan hizmet alanlarını inceledi; muhtarlar ve Fen İşleri ile değerlendirme yaptı.