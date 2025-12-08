Alanya’da 15 Dakikalık Sağanak Felç Etti: Selin Tahribatı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrasında dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bastıran yağmur, bazı bölgelerde ise sel ve su taşkınlarına yol açtı.

Yoğun yağışın etkileri

Özellikle öğle saatlerinde araçlar yollarda mahsur kaldı; sürücüler itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerlerden çıkarıldı. Kot seviyesi düşük dükkânlara hızla dolan yağmur suları esnafı zor durumda bıraktı. Bir bölgede ise istinat duvarı çöktü, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Sabah ortaya çıkan tahribat ve müdahale

Gece boyunca etkisini sürdüren yağışın ardından sabah saatlerinde selin bıraktığı tahribat gün ağarınca netleşti. Galip Dere Plajı başta olmak üzere bazı kıyılara, denizden taşınan çok miktarda çöp ve atık vurdu. ASAT ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve taşkın yaşanan sokaklardaki suları tahliye etmek için sabaha kadar çalıştı; temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların tepkisi

Alanya’da 15 yıldır böyle bir yağışın olmadığını söyleyen Tahsin Kibar; ‘’Öğleden sonra 1-2 saat yağdı Dağlardaki sular şehir merkezine indi. Otellerin altı hep su doldu. 15 yıldır Alanya’dayım daha ilk kez böyle bir şey gördüm. Daha önceki yağışlarda bu şekilde görmemiştim ’’ dedi.

Sel nedeniyle aracının sular içinde kaldığını belirten bir vatandaş ise; ’’ Selde bu hale geldik. Alt yapı yok, giderler tıkandı. Akşam saat 10:00’a kadar bu araç suyun içinde gömüldü. Şuan yetkililerden yardım bekliyoruz. Araç su bataklık içerisinde. Dünya burayı biliyor. Alanya’nın son hali bu işte’ ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve ekipler, tahribatı azaltmak ve temizleme çalışmalarını hızlandırmak için bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

