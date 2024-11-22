2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi TBMM'de Görüşülen Tartışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinden önemli tartışmalara sahne oldu. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin mevcut enflasyon sürecinin iç ve dış turizm üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Türkiye'de enflasyon sadece içeride yaşayan insanların tatil yapma lüksünü elinden almadı. Gidebilen yine bir yerlere gitti. Bu maliyet meselesi, artık yurt dışından Türkiye'yi ziyaret edecek insanlar için de ciddi bir maliyet unsuru olmaya başladı," dedi.

RTÜK'ün Bağımsızlığı Üzerine Eleştiriler

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bağımsız yayın kuruluşlarına yönelik ceza uygulamalarının adil olmadığını savunarak, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın tepkilere neden olduğunu ifade etti. DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise, RTÜK'ün tarafsızlık vasfını yitirdiğini belirtti.

Türk Turizminin Geleceği ve İklim Krizi

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye'nin turizm açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, ancak hem iç hem de dış ziyaretçiler için tatil yapmanın pahalılaştığını vurguladı. Türkeş, özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelen turistlerin azalma trendinin sürdüğünü ve bu durumun birçok faktörden kaynaklandığını açıkladı.

Kültürel Değerlerin Korunması Gerekiyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, gençleri hedef alan içeriklerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirtirken, aile yapımızı tehdit eden ve şiddeti normalleştiren temaların toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Antalya'nın Turizm ve Tarım İlişkisi

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya'nın hem turizmin hem de tarımın başkenti olduğunu vurguladı. Turizm ve tarımın iç içe geçtiğini belirten Arı, bu durumun üreticilerin ürün değerlerinin artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Komisyon Oranları ve Turizm Sektöründeki Sorunlar

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, yurt dışındaki düşük komisyon oranlarının Türkiye'deki otelcilik sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise, turizm alanındaki çeşitlenmeyi vurgulayarak Türkiye'nin hızla geliştiğini ve diğer ülkeleri geride bıraktığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.