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2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

Kurban Bayramı yaklaşırken 2025 kurbanlık fiyatları her ilde belirlenmeye başladı. İşte dikkat çeken fiyat aralıkları.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:46
2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

Kurbanlık Fiyatları Merak Ediliyor

Milyonlarca Müslümanın sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na günler kala, 2025 kurbanlık fiyatları yeniden en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kurbanlığını önceden almayı planlayan vatandaşlar, fiyatları araştırmaya başladı.

Hayvan Pazarlarında Hareketlilik

Hayvan pazarlarında yapılan analizlerle ilk tahminler netleşmeye başladı. Uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda, 2025 Kurbanlık fiyatlarına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İlk Fiyat Tahminleri

Kurban Bayramı'na geri sayım yapılırken, kurbanlık hayvan piyasasında fiyat sinyalleri görüşülüyor. Besiciler ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri sonucu, 2025 yılı için tahmini kurbanlık fiyatları şu sınırlar içerisinde şekilleniyor:

  • Büyükbaş: 90.000 TL - 150.000 TL
  • Küçükbaş: 9.000 TL - 20.000 TL

Kurbanlık Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Kurbanlık fiyatlarının değişkenliği birçok faktör tarafından etkileniyor. Bu faktörler arasında hayvanın cinsi, yaşı, ağırlığı ve sağlık durumu ön planda. Ayrıca, yem fiyatlarındaki artış, veteriner masrafları ve diğer bakım giderleri de maliyetleri artırarak fiyatlara yansıyor.

İl İl Kurbanlık Fiyatları 2025

Türkiye genelindeki hayvan pazarlarında, fiyatların yukarıda belirtildiği gibi farklılık göstereceği tahmin ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde ve hayvancılığın daha az yoğun olduğu bölgelerde fiyatların yüksek olması bekleniyor:

  • İstanbul: Büyükbaş 90.000 TL - 250.000 TL, Küçükbaş 10.000 TL - 25.000 TL
  • Ankara: Büyükbaş 90.000 TL - 250.000 TL, Küçükbaş 8.000 TL - 20.000 TL
  • İzmir: Büyükbaş 80.000 TL - 250.000 TL, Küçükbaş 10.000 TL - 20.000 TL
  • Bursa: Büyükbaş 80.000 TL - 220.000 TL, Küçükbaş 15.000 TL - 25.000 TL
  • Adana: Büyükbaş 80.000 TL - 150.000 TL, Küçükbaş 9.000 TL - 18.000 TL
  • Antalya: Büyükbaş 75.000 TL - 180.000 TL, Küçükbaş 12.000 TL - 22.000 TL
  • Konya: Büyükbaş 100.000 TL - 180.000 TL, Küçükbaş 8.000 TL - 17.000 TL
  • Gaziantep: Büyükbaş 75.000 TL - 170.000 TL, Küçükbaş 10.000 TL - 20.000 TL
  • Şanlıurfa: Büyükbaş 100.000 TL - 160.000 TL, Küçükbaş 10.000 TL - 17.000 TL
  • İzmit (Kocaeli): Büyükbaş 120.000 TL - 250.000 TL, Küçükbaş 15.000 TL - 25.000 TL
  • Diyarbakır: Büyükbaş 100.000 TL - 180.000 TL, Küçükbaş 10.000 TL - 15.000 TL

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