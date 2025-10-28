2025 Necip Fazıl Ödülleri Açıklandı: 8 Dalda 9 İsim Ödül Aldı

2025 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları açıklandı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ödüllerde 8 dalda 9 isim ödül aldı.

Jüri

Ödülleri belirleyen jüri, M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluştu.

Ödüller ve kazananlar

Celal Fedai — Necip Fazıl Şiir Ödülü: Jüri, Celal Fedai'yi geçmişin birikiminden beslenen ve şiirde geleneksel ile modernizmi harmanlayan üretimi, poetika ve politikanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini sorgulayan duyarlılığı, dergiciliği ve şiir alanındaki fikri emekleri nedeniyle bu ödüle layık gördü.

Tarık Tufan — Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü: Jüri, Tarık Tufan'ı toplumun farklı kesimlerinden kişilerden başarılı roman kahramanları oluşturma yeteneği, şehir yaşamının karmaşasında insanın özünden yabancılaşmasının dramatik sunumu ve her eserinde farklı anlatım teknikleri deneyerek okuyucu ile güçlü bağ kurması nedeniyle ödül sahibi ilan etti.

Peren Birsaygılı Mut — Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Jüri, Peren Birsaygılı Mut'u Filistin'in kültürel ve edebi direnişini odağına alan araştırmaları, sanatın politik hafıza kurma gücünü görünür kılması ve İsrail'in edebiyat üzerindeki ideolojik etkisini çözümleyen çalışmaları nedeniyle ödüle değer gördü.

Merve Uygun ve Hasan Bozdaş — Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Jüri, Merve Uygun'u dil ve ifade yetkinliği ile eserlerinde masal ve mitleri kullanarak oluşturduğu çarpıcı atmosfer nedeniyle, Hasan Bozdaş'ı ise gündelik hayatı ilgiyle kurcalayan şiirlerindeki canlı duyuş ve düşünsel çaba nedeniyle ilk eserler ödülüne layık buldu.

Dia al-Azzawi — Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Jüri, Dia al-Azzawi'yi modern Arap sanatının biçimsel ve düşünsel temellerini atmış eserlerinde savaş, sürgün ve hafıza temalarını derin bir etik duyarlılıkla ele alması ve coğrafyada yaşanan trajediyi unutturmamaya yönelik çalışmaları nedeniyle ödüle değer gördü.

Ayşe Sevim — Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Jüri, Ayşe Sevim'i zengin Türkçesi ve şiirsel diliyle fantastikten öyküye uzanan türleri zekice kurgulaması, okurlara geniş bir hayal dünyası sunması ve çocuk ile gençlere yönelik eserlerinde gelenekle bağlara vurgu yapması nedeniyle seçti.

Bayram Bilge Tokel — Necip Fazıl Müzik Ödülü: Jüri, Bayram Bilge Tokel'i hem akademisyen hem icracı kimliğiyle Türk halk müziğine yıllarca emek vermesi, türkülerin yaşatılması, arşivlenmesi ve doğru tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle ödüle layık buldu.

Hasan Aycın — Necip Fazıl Saygı Ödülü: Jüri, Hasan Aycın'ı günübirlik ve kaba mizah anlayışından uzak, ince duyarlılıkları ve zaman zaman sarsıcı ironik eleştirileriyle örülü şiirsel çizgileri; sanat, düşünce, edebiyat ve siyaset hayatına açtığı pencereler ve bu gözlemlerini düşünce ile inanç hassasiyetleriyle yoğurarak çizgi sanatına yaptığı katkılar nedeniyle ödüle layık gördü.

Tören bilgisi: Necip Fazıl Ödülleri jürisinin açıkladığı kazananlara ödülleri, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle takdim edilecek.

