Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı: Cemalettin Köyü'nde 20 santimetre

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek rakımlı köyleri etkileyen kar yağışı, Cemalettin Köyü'nde 20 santimetreyi buldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 02:06
Ahlat’ta kar yağışı yüksek köyleri beyaza bürüdü

Meteoroloji uyarısının ardından akşamdan itibaren etkili oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek kesimlerdeki köyler, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında bulunduğu kar yağışı, ilçede gözlemlendi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, yüksek rakımlı köylerde yoğun kar yağışına dönüştü.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin Köyü de kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu.

Cemalettin Köyü Muhtarı Abdullah Cebe, köyde kar kalınlığının 20 santimetre'yi bulduğunu bildirdi.

