2025 ÖTV Oranı Değişiklikleri: Araç Fiyatları Uçuşa Geçiyor

ÖTV Oranları 2025 Değişiyor!

Ankara'dan gelen son dakika haberi, otomobil piyasasını adeta yerinden sarstı. Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu sıfır kilometre araçlar için

kara haber Meclis'ten geldi. Gece saatlerinde yapılan oylama ile kabul edilen yeni kanun teklifi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında büyük artışın ilk habercisi oldu. Özellikle bazı popüler modellerin fiyatları bu düzenlemeyle birlikte bir gecede yüz binlerce lira artacak.

Yeni ÖTV Yasası Meclis'te Onaylandı

20 Temmuz 2025 Pazar günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ekonomiye yönelik torba yasa teklifi masaya yatırıldı ve uzun süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Bu yasanın içinde yer alan ve en dikkat çekeni ise otomobillerdeki ÖTV oranlarını yeniden düzenleyen madde oldu. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan bu değişiklikle birlikte, hem fosil yakıtlı binek otomobiller hem de bazı hibrit ve kamyonet sınıfındaki araçların fiyatlarında artışlar yaşanması kaçınılmaz hale geldi.

Asıl Zam Kamyonlara

Yeni düzenlemeden en çok artış aileler tarafından sıkça tercih edilen kamyonet (pick-up) cinsi araçlarda görülecek. Kanuna eklenen yeni maddeye göre, azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen ve arazi taşıtı sınıfında yer alan kamyonetler için ÖTV oranı %50 olarak belirlendi.

İşte En Çok Zamlanacak Araçlar Listesi

Ford Ranger: Mevcut başlangıç fiyatı yaklaşık 2.960.000 TL olan bu popüler modelin, %50 ÖTV'li yeni fiyatının 4.270.000 TL'yi aşması bekleniyor. Tam donanımlı versiyonunda ise artış daha da korkutucu; 4.150.000 TL'lik araç, 5.985.000 TL'ye yükselecek.

Mevcut başlangıç fiyatı yaklaşık 2.960.000 TL olan bu popüler modelin, %50 ÖTV'li yeni fiyatının 4.270.000 TL'yi aşması bekleniyor. Tam donanımlı versiyonunda ise artış daha da korkutucu; 4.150.000 TL'lik araç, 5.985.000 TL'ye yükselecek. Toyota Hilux: Sağlamlığıyla bilinen Hilux'ın 2.114.000 TL'lik başlangıç paketi, yeni düzenlemeyle 3.050.000 TL bandına çıkacak. En donanımlı Hilux ise 3.034.000 TL'den 4.375.000 TL'ye yükselecek.

Sağlamlığıyla bilinen Hilux'ın 2.114.000 TL'lik başlangıç paketi, yeni düzenlemeyle 3.050.000 TL bandına çıkacak. En donanımlı Hilux ise 3.034.000 TL'den 4.375.000 TL'ye yükselecek. Volkswagen Amarok: Alman devinin sevilen modeli Amarok'un başlangıç fiyatı 3.182.000 TL'den 4.589.000 TL'ye fırlayacak.

Alman devinin sevilen modeli Amarok'un başlangıç fiyatı 3.182.000 TL'den 4.589.000 TL'ye fırlayacak. SsangYong Musso Grand: Fiyat/performans aracı olarak görülen Musso Grand bile zamdan nasibini alıyor. 1.785.000 TL olan başlangıç fiyatı, %50 ÖTV ile 2.574.000 TL'ye ulaşacak.

Vergi Oranları %220'ye Kadar Çıkacak

Meclis'ten geçen düzenleme sadece kamyonetleri kapsamıyor. Fosil yakıtla çalışan standart binek otomobiller ile hem benzinli hem de elektrik motoruna sahip hibrit araçların ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında da ciddi değişiklikler yapıldı. Yeni yasaya göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücü gibi kriterlere bağlı olarak bu araçlarda uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek.

Cumhurbaşkanı'na Yeni Yetki

Yasalaşan metne göre Cumhurbaşkanı, ÖTV oranlarını ve bu oranlara esas olan matrah limitlerini üç katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisine sahip olacak. Bu yetki, piyasa koşullarına göre ilerleyen dönemlerde yeni fiyat ayarlamalarının yapılabileceği anlamına geliyor.