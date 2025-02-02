Niğde'de Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Niğde'de Tartışma Kanlı Bitti
Niğde'nin Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'nde bir kadın, iddialara göre erkek arkadaşı H.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay, iki genç arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti.
Tartışma Kanlı Bir Kavga Haline Döndü
İ.Ü. ile H.G. arasında meydana gelen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ü., elindeki bıçakla H.G.'yi yaraladı. Olay yerinde bulunan diğer kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi.
Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, H.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrasında, H.G.'nin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor
Olayın ardından gözaltına alınan İ.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürmekte. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.