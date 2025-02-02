DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.532.405,54 2,49%

Niğde'de Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Niğde'de bir kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü ve gözaltına alındı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:54
Niğde'de Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Niğde'de Tartışma Kanlı Bitti

Niğde'nin Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'nde bir kadın, iddialara göre erkek arkadaşı H.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay, iki genç arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti.

Tartışma Kanlı Bir Kavga Haline Döndü

İ.Ü. ile H.G. arasında meydana gelen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ü., elindeki bıçakla H.G.'yi yaraladı. Olay yerinde bulunan diğer kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, H.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrasında, H.G.'nin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Olayın ardından gözaltına alınan İ.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürmekte. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadınlar, AK Parti'nin Başarısının Anahtarıdır'
3
Tekirdağ'da 5 Ton Hamsi Dağıtıldı: 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
4
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
5
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'den Açıklamalar: "Daha İyi Bir Kasımpaşa Gözlemleyeceğiz"
6
Mustafa Alper Avcı: 'Gelecek İçin İyi Bir Takım İnşa Edeceğiz'

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı