Niğde'de Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Niğde'de Tartışma Kanlı Bitti

Niğde'nin Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'nde bir kadın, iddialara göre erkek arkadaşı H.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay, iki genç arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti.

Tartışma Kanlı Bir Kavga Haline Döndü

İ.Ü. ile H.G. arasında meydana gelen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ü., elindeki bıçakla H.G.'yi yaraladı. Olay yerinde bulunan diğer kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, H.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrasında, H.G.'nin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Olayın ardından gözaltına alınan İ.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürmekte. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.