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2025'te Bankacılıkta İyileşme Bekleniyor: Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2025'te bankacılık performansında iyileşme beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:45
2025'te Bankacılıkta İyileşme Bekleniyor: Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar

2025'te Bankacılıkta İyileşme Bekleniyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2025 yılı için bankacılık performansında önemli bir iyileşme beklediklerini duyurdu. Çakar, "Bankacılık sektörü üzerindeki sorumluluğun farkında olarak önemli bir performans gösterdi ve programın doğru ve etkin çalışmasına yönelik önemli katkılar sağladı" dedi.

Çakar, 2025 yılı için makro dengelerin daha da sağlıklı olacağına duyulan inancı belirterek, "Bankaların performansının reel olarak iyileşeceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı. Ülkemizin önündeki fırsatların farkında olduklarını belirten Çakar, "Ekonomimiz büyüdükçe ve geliştikçe bankalarımız ve finansal sektörümüz büyümeye ve güçlenmeye devam edecek" diye ekledi.

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