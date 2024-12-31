2025'te Bankacılıkta İyileşme Bekleniyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2025 yılı için bankacılık performansında önemli bir iyileşme beklediklerini duyurdu. Çakar, "Bankacılık sektörü üzerindeki sorumluluğun farkında olarak önemli bir performans gösterdi ve programın doğru ve etkin çalışmasına yönelik önemli katkılar sağladı" dedi.

Çakar, 2025 yılı için makro dengelerin daha da sağlıklı olacağına duyulan inancı belirterek, "Bankaların performansının reel olarak iyileşeceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı. Ülkemizin önündeki fırsatların farkında olduklarını belirten Çakar, "Ekonomimiz büyüdükçe ve geliştikçe bankalarımız ve finansal sektörümüz büyümeye ve güçlenmeye devam edecek" diye ekledi.

Gelişmiş Ülkelerin Enflasyonla Mücadelesi

ABD, 2024'te enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat etmişken, Trump'ın yeni tarife ve göçmen politikalarının bu süreci tehdit edebileceği ifade ediliyor. Avrupa'da ise ekonomik büyümeye yönelik endişeler ön plana çıkıyor.

Otomotiv Pazarında Yerlilik Oranı Artacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni ÖTV istisnası ile yerli imalat sanayinin destekleneceğini ifade etti: "Bu düzenleme, yerli imalat sanayi ürünlerinin kullanımına yönelik etkin bir teşvik sistemi için de başlangıç olmalıdır."

2025'te Yatırımlar Artışı Bekleniyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, 2025 yılında portföy ve doğrudan yatırımların artacağını belirterek, "Düşen risk primleri ve artan kredi notumuzla birlikte artan güven unsuru, yatırımlarda hızlı bir artışı beraberinde getirecek" dedi.

8 Yıl Sonra Ortaköy Terör Dava Süreci Devam Ediyor

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Beşiktaş'ta Yeni Yönetim Hedef Belirledi

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, camiayı toparlamak amacıyla yoğun çaba göstereceklerini açıkladı.