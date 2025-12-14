Adana'da lüks otomobil kamyona saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da zincirleme kaza: Lüks otomobil kamyona saplandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yolda duran kamyona arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza detayları
Sürücü Ahmet Uğurlu yönetimindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon ile Aykut can Kütük idaresindeki 80 AGK 573 plakalı Volkswagen marka otomobilin maddi hasarlı kazaya karışmasının ardından, Emin Momyak (29) yönetimindeki 34 EM 7241 plakalı BMW marka otomobil kamyona arkadan çarptı.
Müdahale ve yaralılar
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, sürücü Emin Momyak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma ve sonuç
Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis kamyon ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ölen sürücünün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
